«Спартак» объявил о подписании новых контрактов с двумя хоккеистами

«Спартак» объявил о подписании новых двусторонних двухлетних контрактов с нападающими Германом Рубцовым и Владиславом Джиошвили.

В минувшем сезоне 24-летний Рубцов провёл 18 матчей за «Спартак» в КХЛ, а также стал обладателем Кубка Петрова, набрав 13 (8+5) очков в 33 играх за воскресенский «Химик». 25-летний Джиошвили пополнил систему «Спартака» в декабре прошлого года и стал одним из лидеров «Химика» в чемпионском плей-офф, набрав 11 (7+4) очков в 19 матчах.

25-летний Джиошвили с 2012 по 2021 год выступал на молодёжном и студенческом уровне в США, а также привлекался к играм за юниорскую сборную России. В прошлом сезоне он набрал 57 (26+31) очков в 46 играх за «Скалицу» в чемпионате Словакии.

Владислав является младшим братом нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили.