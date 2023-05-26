Морис вошёл в историю НХЛ по самой продолжительной паузе между финалами Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис вывел свою команду в плей-офф Кубка Стэнли. В последний раз специалист играл в решающей серии в 2022 году, когда вместе с «Каролиной Харрикейнз» уступил «Детройт Ред Уингз» (1-4). Между двумя финалами у Мориса 21 год паузы — это самый продолжительный срок в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Крис Ястржембски в «Твиттере».

Соперник «Пантерз» определится в другом полуфинале Кубка Стэнли, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». После четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».

Отметим, что 56-летний Морис в 2012–2013 годах тренировал магнитогорский «Металлург», с которым вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.