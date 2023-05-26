Морис вошёл в историю НХЛ по самой продолжительной паузе между финалами Кубка Стэнли
Поделиться
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис вывел свою команду в плей-офф Кубка Стэнли. В последний раз специалист играл в решающей серии в 2022 году, когда вместе с «Каролиной Харрикейнз» уступил «Детройт Ред Уингз» (1-4). Между двумя финалами у Мориса 21 год паузы — это самый продолжительный срок в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Крис Ястржембски в «Твиттере».
Соперник «Пантерз» определится в другом полуфинале Кубка Стэнли, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». После четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».
Отметим, что 56-летний Морис в 2012–2013 годах тренировал магнитогорский «Металлург», с которым вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.
Комментарии
- 26 мая 2023
-
20:45
-
20:10
-
19:48
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
18:40
-
18:15
-
17:38
-
17:37
-
17:10
-
16:33
-
16:27
-
16:11
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:20
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:33
-
10:03
-
09:35
-
09:15
Партнерский контент