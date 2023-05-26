Кожевников — о словах Тардифа: можем с Росгвардией приехать, чтобы была защита
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа. Функционер заявил, что решение отстранить Россию и Беларусь от участия в соревнованиях не является политическим.
«Смешно. Всему миру смешно уже. Если у Тардифа не работает голова, то какой он руководитель. Люк говорит о защите соревнований. Значит, он хреново работает, если не может обеспечить защиту. Но мы можем и со своей Росгвардией приехать, чтобы была защита. Наверное, Тардиф этого хочет», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.
Сборные Беларуси и России пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов. Дата возвращения команд к участию в международных соревнованиях не называется.
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