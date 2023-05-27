Вайсфельд: в СКА не умеют терпеть — если проиграют, то разворачиваются на 180 градусов

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил подписание пятилетнего контракта нападающего Сергея Толчинского с питерским СКА. Специалист отметил долгий срок контракта, нетипичный для большинства соглашений в КХЛ.

«Для нашей лиги это удивительно, но другой вопрос, почему длительные контракты не подписывают такие клубы, как, например, «Витязь»? Потому что не знают, что у них будет через год. Подписать дорогостоящего игрока, а потом погрязнуть в долгах? В то же время СКА — стабильная организация, где понимают, какой будет бюджет через пять лет. С точки зрения формирования команды длительный контракт — это хорошая история.

СКА, по сути, каждый год собирает новый состав? Я уже говорил, что в СКА просто не умеют терпеть. Если проиграют, то разворачиваются на 180 градусов. В клубе нужно выработать какую-то линию. Если верят в свою философию, то надо ей следовать, а с такими разворотами сложно будет выиграть», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне КХЛ СКА в шести матчах уступил ЦСКА в финале Западной конференции.