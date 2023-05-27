Дебур: верю, что мы пройдём «Вегас» со счёта 0-3 в серии — это ведь иногда случается

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур заявил, что верит в победу «Старз» в серии с «Вегасом», несмотря на текущий счёт 1-3. «Звёзды» уступали в серии со счётом 0-3.

«У нас особо и нет выбора, кроме как верить, правда? Мы находимся в таком положении. Я верю в наш успех.

Думаю, что всегда есть команда, которая ставит себя в это положение и выбирается из него. Это происходит не так часто, но ведь иногда случается, почему бы нам не быть этой командой?» — приводит слова Дебура пресс-служба НХЛ.

Лишь четыре команды в истории НХЛ отыгрывались со счёта 0-3 в серии и проходили дальше. Этими командами были «Торонто» (1942 год в финале Кубка Стэнли с «Детройтом»), «Нью-Йорк Айлендерс» (1975 год в серии с «Питтсбургом»), «Филадельфия» (2010 год в серии с «Бостоном») и «Лос-Анджелес Кингз» (в 2014 году в серии с «Сан-Хосе»).