The Athletic: в НХЛ нет хоккеистов, подобных Мичкову, растёт уникальная звезда

Журналисты The Athletic Кори Пронман и Скотт Уилер высоко оценили перспективы нападающего СКА Матвея Мичкова в НХЛ и выделили его сильные и слабые стороны.

«Мичков неуловим в своём катании, но имеет среднюю скорость, и является односторонним нападающим. Как мне кажется, он может стать звездой, но признаю, что если он ею станет, то это будет уникальный хоккеист. Я мало кого могу вспомнить, кто выглядят и играет так же, как он в своём возрасте. В НХЛ нет никого, кто был бы похож на Мичкова», — заявил Пронман.

«Я бы расположил его слабые стороны следующим образом: игра без шайбы, габариты и выбор позиции, катание (которое лично я считаю более сильным, чем обычно принято думать), не всегда хорошее взаимодействие с партнёрами по звену.

Сейчас в НХЛ нет игроков, подобных Мичкову по комплекции, однако в НХЛ играет не так много игроков с таким статистическим профилем, как у россиянина. А тех, кто играл, можно найти, быстро пролистав список лучших бомбардиров лиги», — добавил Уилер.

Ранее скауты включали Мичкова в топ-3. Одна со временем его позиции на драфте ослабли из-за желания наадающего провести ближайшие годы в КХЛ. Мичков имеет контракт со СКА до 30 апреля 2026 года. Так же на желание клубов НХЛ выбрать Мичкова влияет текущая политическая обстановка в мире. Драфт НХЛ — 2023 пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле, США.