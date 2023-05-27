Вайсфельд: главная проблема, связанная с Кравцовым, — слишком завышенные ожидания

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на возвращение в «Трактор» нападающего Виталия Кравцова и отметил завышенные ожидания от его игры. В прошлом сезоне хоккеист выступал в НХЛ за «Рейнджерс» и «Ванкувер».

«Не удивился ли, что Кравцов вернулся в КХЛ? Если бы Капризов вернулся, тогда да. А в случае Кравцова чего удивляться? Он не всегда попадал в состав не самого сильного клуба НХЛ. Наоборот, всё логично.

Выглядит это, конечно, забавно. С другой стороны, куда ему деваться? Не заканчивать ведь играть. Думаю, что главная проблема, связанная с Кравцовым, – это слишком завышенные ожидания от его игры. От него ждут больше, чем он может. Вероятно, он сам себя считает топовым игроком. Но у него есть возможность это доказать. Генменеджер «Трактора» Алексей Волков сказал, что Кравцов полон желания выйти на уровень ведущих игроков КХЛ. Вот и посмотрим», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Напомним, недавно Кравцов подписал с «Трактором» двухлетнее соглашение. Хоккеист является воспитанником челябинской школы хоккея и уже в третий раз вернулся в родной клуб после неудачного выступления в НХЛ.