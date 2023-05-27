США — Германия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными США и Германии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 18:20 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 18:20 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Германии в 1/4 финала обыграла лидера группы B Швейцарию со счётом 3:1. Американская сборная уверенно разобралась с чехами в четвертьфинале со счётом 3:0. Сборная США является единственной командой на текущем чемпионате мира, не проигравшей ни одного матча.
На групповом этапе ЧМ-2023 сборная США оказалась сильнее Германии со счётом 3:2. На ЧМ-2021 США разгромила немецкую сборную в матче за третье место со счётом 6:1.
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