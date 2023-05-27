«Адмирал» и «Металлург» совершили обмен защитниками

Хоккейный клуб «Адмирал» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен. В столицу Дальнего Востока едет защитник Илья Николаев, а «сталевары» получили права на защитника Данилу Паливко, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что «Адмирал» подписал контракт с Николаевым сроком на два года.

21-летний Николаев является воспитанником магнитогорской школы хоккея. За «Стальных лисов» защитник сыграл 112 матчей и заработал 15 очков (0+15) при показателе полезности «+13». В КХЛ за «Металлург» провёл 83 игры и отметился семью результативными передачами.

21-летний Паливко в сезоне-2021/2022 провёл за «Адмирал» 19 матчей без набранных очков с показателем полезности «-7». В прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «Ермак», в котором провёл 24 матча и набрал шесть (2+4) очков с показателем полезности «-4».