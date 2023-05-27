Лавиолетт: в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин. Мы его поддерживаем

Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что в раздевалке старается не обсуждать политику и выразил поддержку капитану «столичной» команды Александру Овечкину в связи со сложившейся политической обстановкой в мире.
«Мы поддерживаем Ови. Это уже политика, а я даже не могу представить, чтобы мы в тренерской обсуждали политику, если это не взрыв какой-то бомбы. Мы держимся от этого подальше. Я понимаю, что в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин. Он приехал сюда играть в хоккей, он замечательный товарищ по команде, обожает город, болельщиков. И также он русский игрок, из России. Конечно, в мире есть напряжённость, но мы старались поддерживать Алекса, как могли, потому что здесь он представляет нашу команду. В мире происходят разные серьёзные вещи, но он к ним не имеет отношения», — сказал Лавиолетт в эфире подкаста Cam&Strick.
Напомним, Лавиолетт был уволен с поста главного тренера «Вашингтона» по окончании регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023. «Кэпиталз» не попали в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.
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