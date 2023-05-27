Лавиолетт: счастлив за Бобровского, он прошёл испытание временем

Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что очень рад успеху вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин выступал под руководством тренера в «Филадельфии» с 2010 по 2012 годы. В текущем сезоне НХЛ Бобровский в составе «Флориды» попал в финал Кубка Стэнли.
«За Боба я очень рад! Мы работали с ним вместе с «Филадельфии», когда он только приехал в НХЛ. Уже тогда он был отличным парнем, настоящим профессионалом, несмотря на юный возраст. Он учился и оттачивал своё мастерство. Помню, в первый свой сезон он не очень хорошо умел обращаться с шайбой при вбросах в зону, выбросу её через борт или когда надо было сделать передачу защитнику. Летом он поехал домой и очень много времени работал над этим. Вернулся, конечно, не Мартин Бродо, но намного лучше, чем был в игре с шайбой.
Он очень внимателен к деталям в своей игре и, кроме этого, замечательный человек. Так что сейчас я счастлив за него. У него были взлёты и падения, но сейчас он максимально сфокусирован и спокоен. Бобровский – одна из важнейших причин, по которой «Флорида» до сих пор играет, прошла «Бостон» и «Торонто» (подкаст был записан после первого матча серии с «Каролиной». – Прим. «Чемпионата»).
И мне нравится, как повёл себя Пол Морис. Боб же не начинал плей-офф, но, когда дошло до решающих матчей, когда они могли вылететь, он сказал: «Мой вратарь – Сергей Бобровский. Он здесь именно для этого». И Боб оправдал ожидания великолепной игрой.
За такие моменты ему и платят $ 10 млн? Точно, и он не подвёл. Плюс не надо забывать, что это вратарь с регалиями, у него великолепная карьера и две «Везины». У каждого в карьере бывают взлёты и падения, но он прошёл испытание временем. И для него такая игра в плей-офф – большое достижение», — сказал Лавиолетт в эфире подкаста Cam&Strick.
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