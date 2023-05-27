Хуснутдинов рассказал, успеет ли он восстановиться от травмы к следующему сезону КХЛ

Нападающий СКА и «России 25» Марат Хуснутдинов сообщил, что успеет восстановиться от травмы к началу тренировочного сбора питерского клуба. 20-летний хоккеист в качестве капитана «Россия 25» провёл три матча со сборными Беларуси и Казахстана и получил перелом. Форвард был успешно прооперирован.

«Причина нанесения травмы — грубая игра? Нет, все туда приехали побеждать. Это хоккей, любой может получить травму. Когда ты играешь за сборную, не можешь жалеть себя, выкладываешься на 100%. Такое случается, что получаешь травму. Слава богу, к сбору команды буду готов», — цитирует Хуснутдинова ТАСС.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Хуснутдинов провёл 63 матча, в которых набрал 41 очко — забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 16 матчей и семь набранных баллов — он забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.