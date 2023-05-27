Быков — о словах Тардифа: он не хочет признавать, что на него политически давят

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил слова главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа. Ранее президент ИИХФ заявил, что решения по отстранению от международных соревнований сборных России и Беларуси никак не связаны с политикой, а продиктованы лишь соображениями безопасности.

«Тардиф не хочет признавать, что на него политически давят, пытается выглядеть сильным руководителем. Ничего нового от него не узнали. Когда нас вернут? Мне уже даже представить трудно», — цитирует Быкова Sport24.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси.