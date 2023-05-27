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Александр Овечкин вспомнил возникновение прозвища The Great Eight

Александр Овечкин вспомнил возникновение прозвища The Great Eight
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с каких пор болельщики стали называть его The Great Eight (Великая восьмёрка).

«Сам ли я выбрал себе прозвище? Нет, выбирали фанаты. Это был мой первый сезон, так получилось, что фанаты во мне увидели какого-то The Great (Великий. — Прим. «Чемпионата»). Было несколько имён, из которых выбрал два, а затем фанаты остановились на The Great, — сказал Овечкин в программе «КСТАТИ» во «ВКонтакте».

Всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге 37-летний нападающий провёл в составе «Вашингтона». Он набрал 1485 (822+663) очков в 1347 матчах. Вместе с «Кэпиталз» Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Сын Овечкина покатался под песню «Команда молодости нашей». Видеоролик:

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