«Я буду первым». Овечкин пошутил на тему места возможного продолжения карьеры после НХЛ

У нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спросили про место, в которое известные хоккеисты едут заканчивать карьеру, проведя аналогию с футболом, где многие игроки предпочитают на закате выступлений переезжать в Саудовскую Аравию. Овечкин отшутился, что он будет первым хоккеистом, который переедет в Объединённые Арабские Эмираты.
«Я буду первым (смеётся), в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить», — сказал Овечкин в программе «КСТАТИ» во «ВКонтакте».
Контракт 37-летнего Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне Овечкин по ходу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вышел на лёд в 73 матчах, набрав в них 75 (42+33) очков при показателе полезности «-16».
Овечкин встретился с юным актёром сериала «Одни из нас» Вудардом. Видеоролик:
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