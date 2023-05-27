Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я буду первым». Овечкин пошутил на тему места возможного продолжения карьеры после НХЛ

«Я буду первым». Овечкин пошутил на тему места возможного продолжения карьеры после НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

У нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спросили про место, в которое известные хоккеисты едут заканчивать карьеру, проведя аналогию с футболом, где многие игроки предпочитают на закате выступлений переезжать в Саудовскую Аравию. Овечкин отшутился, что он будет первым хоккеистом, который переедет в Объединённые Арабские Эмираты.

«Я буду первым (смеётся), в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить», — сказал Овечкин в программе «КСТАТИ» во «ВКонтакте».

Контракт 37-летнего Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне Овечкин по ходу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вышел на лёд в 73 матчах, набрав в них 75 (42+33) очков при показателе полезности «-16».

Овечкин встретился с юным актёром сериала «Одни из нас» Вудардом. Видеоролик:

Материалы по теме
Александр Овечкин нашёл плюс в непопадании в плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023