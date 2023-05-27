Канада забросила Латвии курьёзный гол с отрицательного угла на ЧМ-2023 по хоккею
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Сегодня, 27 мая, на финской «Нокиа-Арене» проходит первый полуфинал чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные Латвии и Канады. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале третьего периода Канада, уступавшая в счёте 1:2, забросила курьёзную шайбу. Они выиграли борьбу у лицевого борта, Лоусон Круз сделал пас на Джека Куинна, который бросил с отрицательного угла. Шайба попала в спину вратарю Артуру Шилову и отскочила в сетку.
Отметим, что сборная Латвии, которая в прошлой стадии плей-офф обыграла Швецию (1:3), дважды выходила вперёд в этой встрече. Однако канадцы оба раза сравняли, а в середине третьего периода вовсе вышли вперёд. В другом полуфинале сыграют США и Германия. Он состоится сегодня, в 18:20 мск.
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