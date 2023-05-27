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Сборная Канады установила рекорд чемпионатов мира по хоккею

Сборная Канады установила рекорд чемпионатов мира по хоккею
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Сборная Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею обыграла Латвию (4:2) и вышла в финал турнира. Для канадцев это четвёртый решающий матч подряд на подобном турнире. Это рекорд чемпионатов мира по хоккею после введения серии плей-офф в 1992 году.

По три раза, помимо самих канадцев (ранее они делали это дважды), в финал ЧМ по хоккею подряд выходили сборные Чехии, России и Финляндии. У всех трёх команд по одной подобной серии.

Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире. В финале чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с победителем другого полуфинала. В 20:20 мск начнётся встреча США и Германии, которая и определит соперника для канадцев.

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