Нападающий Латвии раскритиковал американского судью после поражения от Канады на ЧМ-2023

Нападающий сборной Латвии Родриго Аболс остался недоволен решениями бригады арбитров, которая отработала встречу латвийцев с Канадой (2:3) в полуфинале чемпионата мира. На встрече работали финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.
«Всегда говорят, что канадцы — большие и сильные хоккеисты, но сегодня они пытались проворачивать различные трюки. Очень удивлюсь, если этот американский судья вновь будет работать на нашем матче. Уже два года мы не видим с его стороны никакого уважения.
Мы вышли уверенными в своих силах. Когда Латвия выходит на лёд, то понимает, что ей нечего терять, а волноваться должны сильные соперники. Однако мы не нашли способов, чтобы одержать победу. Благодарю всех болельщиков, у них было мало времени, чтобы добраться до Тампере. Лучший способ закончить сезон — победить, у нас будет такая возможность», — приводит слова Аболса Sportacentrs.
Макфарлейн в прошлом году работал на трёх матчах Латвии: команда проиграла Финляндии и Чехии, а также обыграла Великобританию. В этом году Макфарлейн отработал четыре матча Латвии — со Швецией, Канадой, Казахстаном и Швейцарией.
- 27 мая 2023
-
19:40
-
19:20
-
18:50
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:21
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:15
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:46
-
10:20
-
09:59
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:15
- 26 мая 2023
-
23:30