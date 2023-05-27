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Нападающий Латвии раскритиковал американского судью после поражения от Канады на ЧМ-2023

Нападающий Латвии раскритиковал американского судью после поражения от Канады на ЧМ-2023
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Нападающий сборной Латвии Родриго Аболс остался недоволен решениями бригады арбитров, которая отработала встречу латвийцев с Канадой (2:3) в полуфинале чемпионата мира. На встрече работали финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Всегда говорят, что канадцы — большие и сильные хоккеисты, но сегодня они пытались проворачивать различные трюки. Очень удивлюсь, если этот американский судья вновь будет работать на нашем матче. Уже два года мы не видим с его стороны никакого уважения.

Мы вышли уверенными в своих силах. Когда Латвия выходит на лёд, то понимает, что ей нечего терять, а волноваться должны сильные соперники. Однако мы не нашли способов, чтобы одержать победу. Благодарю всех болельщиков, у них было мало времени, чтобы добраться до Тампере. Лучший способ закончить сезон — победить, у нас будет такая возможность», — приводит слова Аболса Sportacentrs.

Макфарлейн в прошлом году работал на трёх матчах Латвии: команда проиграла Финляндии и Чехии, а также обыграла Великобританию. В этом году Макфарлейн отработал четыре матча Латвии — со Швецией, Канадой, Казахстаном и Швейцарией.

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