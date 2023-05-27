Тоффоли отреагировал на критику в свой адрес по итогам матча с Латвией
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Нападающий и капитан сборной Канады Тайлер Тоффоли высказался после победы над Латвией (3:2) в полуфинале чемпионата мира. Форварда раскритиковали за эпизод с форвардом Латвии Родриго Аболсом.
«Критика в мой адрес? Это были обоюдные моменты. Это был полуфинальный матч: эмоции на высоте, каждый хотел победить. Латвия провела хороший матч», — приводит слова Тоффоли Iltalehti.
Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире. В финале чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с победителем другого полуфинала. В 20:20 мск началась встреча США и Германии, которая и определит соперника для канадцев в решающем матче.
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