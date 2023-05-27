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Германия вышла в финал ЧМ-2023, отыгравшись с 0:2 в матче с США

Германия вышла в финал ЧМ-2023, отыгравшись с 0:2 в матче с США
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Сегодня, 27 мая, на финской «Нокиа-Арене» прошёл второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные США и Германии. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась победой Германии со счётом 4:3.

К четвёртой минуте матча США повели со счётом 2:0: О'Коннор после передачи Гримальди с левого края прострелил на дальнюю штангу, где немцы потеряли накатившегося Така, и тот в касание переправил шайбу в створ. Затем Так отдал на Гримальди, который ворвался на свободное пространство и мощно бросил в ближнюю девятку. Однако Германия сумела сравнять до перерыва: отличились Фредерик Тиффельс и Максимилиан Шубер. Вперёд сборную США вывел точный бросок Майки Эйссимонта в середине второго тайма. Однако за 1,5 минуты до финальной сирены счёт в матче сравнял Марцель Нёбельс. Победу сборной Германии принёс точный бросок Тиффельса в овертайме.

В финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с Канадой.

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 18:20 МСК
США
Окончен
3 : 4
ОТ
Германия
1:0 Так (О'Коннор, Гримальди) – 01:11   2:0 Гримальди (Так) – 03:56   2:1 Тиффельс (Фишбух, Кагун) – 12:22 (pp)   2:2 Шубер (Штурм, Петерка) – 16:03   3:2 Эйссимонт (О'Коннор, Гарланд) – 28:47   3:3 Нёбельс (Кагун, Гаванке) – 58:37 (6x5)   3:4 Тиффельс (Кагун, Мюллер) – 67:32 (3x3)
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