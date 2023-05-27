Германия вышла в финал ЧМ-2023, отыгравшись с 0:2 в матче с США

Сегодня, 27 мая, на финской «Нокиа-Арене» прошёл второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные США и Германии. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась победой Германии со счётом 4:3.
К четвёртой минуте матча США повели со счётом 2:0: О'Коннор после передачи Гримальди с левого края прострелил на дальнюю штангу, где немцы потеряли накатившегося Така, и тот в касание переправил шайбу в створ. Затем Так отдал на Гримальди, который ворвался на свободное пространство и мощно бросил в ближнюю девятку. Однако Германия сумела сравнять до перерыва: отличились Фредерик Тиффельс и Максимилиан Шубер. Вперёд сборную США вывел точный бросок Майки Эйссимонта в середине второго тайма. Однако за 1,5 минуты до финальной сирены счёт в матче сравнял Марцель Нёбельс. Победу сборной Германии принёс точный бросок Тиффельса в овертайме.
В финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с Канадой.
- 27 мая 2023
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:20
-
19:40
-
19:20
-
18:50
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:21
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:15
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:46
-
10:20
-
09:59
-
09:50
-
09:25
-
09:00