Германия вышла в финал ЧМ-2023, отыгравшись с 0:2 в матче с США

Сегодня, 27 мая, на финской «Нокиа-Арене» прошёл второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные США и Германии. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась победой Германии со счётом 4:3.

К четвёртой минуте матча США повели со счётом 2:0: О'Коннор после передачи Гримальди с левого края прострелил на дальнюю штангу, где немцы потеряли накатившегося Така, и тот в касание переправил шайбу в створ. Затем Так отдал на Гримальди, который ворвался на свободное пространство и мощно бросил в ближнюю девятку. Однако Германия сумела сравнять до перерыва: отличились Фредерик Тиффельс и Максимилиан Шубер. Вперёд сборную США вывел точный бросок Майки Эйссимонта в середине второго тайма. Однако за 1,5 минуты до финальной сирены счёт в матче сравнял Марцель Нёбельс. Победу сборной Германии принёс точный бросок Тиффельса в овертайме.

В финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с Канадой.