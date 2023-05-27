Яркие эмоции игроков сборной Германии после гола, который вывел их в финал ЧМ

Сегодня, 27 мая, на финской «Нокиа-Арене» прошёл второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные США и Германии. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась победой Германии со счётом 4:3. Победную шайбу в овертайме, которая стала для него второй в матче, забросил Фредерик Тиффельс.

После победной шайбы Тиффельса хоккеисты сборной Германии не сдерживали эмоций. Эта шайба вывела Германию в первый финал чемпионата мира с 1930 года.

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В своём полуфинале сборная Канады одержала волевую победу над сборной Латвии со счётом 3:2. В четвертьфинале чемпионата мира канадцы обыграли действующих победителей турнира, сборную Финляндии, со счётом 4:1.

Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире. Сборная Германии ещё ни разу не побеждала на турнире. В последний раз они играли в финале в 1930 году.