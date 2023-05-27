Сборная США с 1960 года не может выиграть чемпионат мира по хоккею
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Сборная США проиграла Германии (3:4 Б) в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Таким образом, США вновь упустили возможность выиграть турнир: в последний раз они праздновали успех на хоккейном ЧМ в 1960 году.
В другом полуфинале сборная Канады одержала волевую победу над сборной Латвии со счётом 3:2. В четвертьфинале чемпионата мира канадцы обыграли действующих победителей турнира, сборную Финляндии, со счётом 4:1.
Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире. Сборная Германии ещё ни разу не побеждала на турнире. В последний раз они играли в финале в 1930 году.
Матч между сборными Канады и Германии состоится завтра, 28 мая.
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