«Сан-Хосе» пожелал «Далласу» обыграть «Вегас» в пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» в «Твиттере» опубликовала обращение к «Даллас Старз», которому завтра, 28 мая (3:00 мск), предстоит провести пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-3).

«Обращение от «Сан-Хосе Шаркс» к «Даллас Старз». Сыграй в эту игру и победи «Вегас», — сказано в обращении.

Лишь четыре команды в истории НХЛ отыгрывались со счёта 0-3 в серии и проходили дальше. Это были «Торонто» (1942 год в финале Кубка Стэнли с «Детройтом»), «Нью-Йорк Айлендерс» (1975 год в серии с «Питтсбургом»), «Филадельфия» (2010 год в серии с «Бостоном») и «Лос-Анджелес Кингз» (в 2014 году в серии с «Сан-Хосе»).

В другой полуфинальной серии «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз», победив всухую — 4-0. «Пантеры» вышли в свой второй финал НХЛ в истории.