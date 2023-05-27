Булыкин — о словах Овечкина про Дзюбу: только со мной может потолкаться, с другими легко

Бывший футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на высказывание хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в адрес нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Овечкин в шутку сказал, что ему нет смысла толкаться с Дзюбой, потому что тот «слабенький».
«Не знаю, в каком плане Овечкин имел в виду, что Дзюба — слабенький. Весовая категория у них разная. Овечкин только со мной может сейчас потолкаться. С остальными футболистами ему будет очень легко.
Хотел бы увидеть Овечкина снова на футбольном поле в товарищеском матче? Если ему будет это интересно, почему бы и нет. Таким образом будет популяризироваться «Динамо» и футбол в целом. Участие Овечкина — это несомненный плюс. Александр — великий спортсмен. Он может делать то, что ему нравится. В официальных матчах Овечкину будет тяжелее, но в товарищеских ни у кого не возникнет вопросов», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
- 27 мая 2023
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