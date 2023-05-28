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«Авангард» не стал повторять контрактное предложение Грицюку, игрок переходит в СКА

«Авангард» не стал повторять контрактное предложение Грицюку, игрок переходит в СКА
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Российский нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк переходит в санкт-петербургский СКА. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Руководство омского клуба не стало повторять контрактное предложение игроку.

Напомним, Грицюк принял контрактное предложение СКА 21 мая 2023 года. Теперь «Авангард» получит денежную компенсацию.

Арсений Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка.

В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова – победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.

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