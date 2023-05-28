«Баффало Сэйбрз» подписал контракт с победителем молодёжного ЧМ-2021

«Баффало Сэйбрз» заключил двухлетнее соглашение новичка с защитником Райаном Джонсоном спустя месяц после того как игрок завершил выступления за команду Университета Миннесоты, сообщает NBC. На счету хоккеиста были гол и три передачи в семи играх за сборную США, завоевавшую золотые медали на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

В 2019 году в качестве 31-го номера драфта Джонсон был выбран «Баффало». У игрока, которому в июле исполнится 22 года, была возможность подождать до августа, когда он стал бы неограниченно свободным агентом и имел право подписать контракт с любой командой. Поскольку Джонсон был выбран в первом раунде драфта, «Сэйбрз» получили бы компенсацию в виде выбора во втором раунде 2024 года, если бы хоккеист подписал контракт с другой командой.

Сразу после заключения соглашения с «Баффало» Джонсон отправился выступать за аффилированную с клубом команду «Рочестер Американс», которая ведёт борьбу в финале Восточной конференции АХЛ.