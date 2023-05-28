Тай Делландреа повторил редкое достижение 70-летней давности

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

22-летний канадский нападающий «Далласа» Тай Делландреа отметился о ходу матча двумя заброшенными шайбами. Эти шайбы были заброшены в середине третьего периода и уместились в отрезок времени, равный 1 минуте и 27 секундам. Таким образом, он оформил первый дубль в карьере в матче под угрозой вылета из полуфинала плей-офф НХЛ, повторив редкое достижение 70-летней давности.

В последний раз такое достижение покорялось Эдди Мазуру в 1953 году. Помимо него, дубль в таком матче оформляли Джонни Пейрсон (1948) и Чарли Сэндз (1933).