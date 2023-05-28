Феноменальный сейв Хилла по ходу матча с «Далласом». Видео
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2. Голкипер «Вегаса» Эдин Хилл совершил по ходу матча феноменальное спасение.
В начале третьего периода «Даллас» завладел шайбой вблизи ворот «Вегаса», после чего бросок с убойной позиции нанёс финский форвард Йоэль Кивиранта, однако вратарь «Голден Найтс» Эдин Хилл быстро среагировал, сумев вытянуть руку и парировать бросок ловушкой.
По ходу матча Эдин Хилл совершил 30 спасений.
Напомним, после сегодняшней победы «Даллас» сократил отставание в серии, счёт в которой стал 3-2 в пользу «Вегаса». Первый финалист уже известен, им стала «Флорида».
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