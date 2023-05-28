«Даллас Старз» сокращает отставание, «Бостон» продлевает серию. Главное к утру

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«Даллас Старз» обыграли «Вегас Голден Найтс» и сократили отставании в серии, «Бостон Селтикс» драматично переиграли «Майами Хит» и продлили серию до седьмой игры. Звёздый футболист Криштиану Роналду не смог выиграть трофеи в первом сезоне за «Аль-Наср». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Даллас» обыграл «Вегас» и сократил отставание в серии.

2. Победный бросок Уайта под сирену продлил серию с «Майами» на седьмой матч.

3. Криштиану Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд.

4. Месси выиграл 43-й трофей в карьере. Это повторение рекорда.

5. «Авангард» не стал повторять контрактное предложение Грицюку, игрок переходит в СКА.

6. «Интер» обыграл «Аталанту» в матче Серии А. Команда досрочно вышла в ЛЧ.

7. Марта Костюк отреагировала на слова Арины Соболенко о ненависти.

8. «ПСЖ» стал чемпионом Франции, сыграв вничью со «Страсбургом».

9. «Венеция» с Черышевым уступила «Кальяри» в плей-офф за выход в Серию А.

10. Месси стал рекордсменом по голам в топ-5 лиг Европы.