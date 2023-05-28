«Я бы не стал ставить против нашей команды». Тренер «Далласа» о победе в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал вторую победу в серии с «Вегасом» в пятом матче со счётом 4:2. «Старз» одержали вторую победу подряд и сократили отставание в счёте до минимума 2-3.

«Сегодня каждый игрок команды выложился на площадке. Это была дерзкая и смелая победа в отсутствии двух важных ребят (Джейми Бенн — дисквалификация и Евгений Дадонов — травма нижней части тела. — Прим. «Чемпионата»). Мы приехали сюда, чтобы откусить кусок от слона сегодня вечером. Нам ещё осталось сделать пару укусов, но мне нравится наша команда. Я бы не стал ставить против этих ребят», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

«Даллас» стал всего лишь пятой командой в истории НХЛ, которая после трёх поражений подряд на стадии финала конференции затянула серию хотя бы до шести матчей.