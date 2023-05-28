«Омск навсегда останется в моём сердце». Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда»
Поделиться
Нападающий Арсений Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда». Форвард получил квалификационное предложение от СКА, которое не стал повторять омский клуб, в результате чего игрок перешёл в стан питерцев. «Авангард» получит денежную компенсацию.
«Омск, спасибо за нереальную поддержку команды в течение всего года! На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моём сердце!» — написал Грицюк в своей соцсети.
Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка. В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова – победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:13
-
07:50
-
07:37
-
07:23
-
05:43
-
04:16
-
02:53
-
00:58
- 27 мая 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
22:50
-
22:18
-
21:44
-
21:09
-
21:06
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:20
-
19:40
-
19:20
-
18:50
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:21
-
16:00
Партнерский контент