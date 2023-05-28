«Омск навсегда останется в моём сердце». Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда»

Нападающий Арсений Грицюк попрощался с болельщиками «Авангарда». Форвард получил квалификационное предложение от СКА, которое не стал повторять омский клуб, в результате чего игрок перешёл в стан питерцев. «Авангард» получит денежную компенсацию.

«Омск, спасибо за нереальную поддержку команды в течение всего года! На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моём сердце!» — написал Грицюк в своей соцсети.

Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка. В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова – победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.