Главный тренер «Вегаса» о поражении с «Далласом»: мы слишком торопимся выйти в финал

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди отметил спешку в игре подопечных, которая помешала им в пятом матче серии с «Далласом» (2:4). «Голден Найтс» проиграли второй матч подряд и позволили сопернику вплотную подобраться в счёте в серии 3-2.

«Это неправильный способ игры. Мы пытаемся выйти в финал Кубка Стэнли играя с отчаянной командой. Мы должны выиграть ещё одну игру и мы слишком спешим сделать это. Мы принимаем неверные решения, плохо играем с шайбой и плохо взаимодействуем друг с другом. Это всё происходит из-за спешки. Это первое, что мы должны исправить», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Даллас» стал всего лишь пятой командой в истории НХЛ, которая после трёх поражений подряд на стадии финала конференции затянула серию хотя бы до шести матчей.