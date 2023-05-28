Защитник «Вегаса»: игроки «Далласа» были голоднее и выиграли больше единоборств
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Защитник «Вегаса» Алек Мартинес считает, что «Даллас» сильнее хотел победить в пятом матче серии (2:4). «Старз» одержали две победы кряду и сократили отставание в серии до минимума.
«Не думаю, что мы играли как следует все 60 минут матча. Они были голоднее и выиграли больше единоборств. Мы играем с командой, которой некуда отступать. Никто не говорил, что это будет легко. Мы должны соответствовать их напору и желанию», – цитирует защитника пресс-служба лиги.
«Даллас» стал всего лишь пятой командой в истории НХЛ, которая после трёх поражений подряд на стадии финала конференции затянула серию хотя бы до шести матчей. Шестой матч серии пройдёт в Далласе 30 мая и начнётся в 03:00 мск.
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