США — Латвия: во сколько матч за третье место ЧМ-2023, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 мая, пройдут решающие матчи чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В матче за третье место встретятся сборные США и Латвии. Матч пройдёт на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 15:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Сборная США в полуфинале уступила сборной Германии со счётом 3:4 в овертайме. Это поражение стало первым для американской команды на текущем чемпионате мира. Сборная Латвии в 1/2 финала ЧМ в упорной борьбе уступила сборной Канады со счётом 2:4. Латвийская сборная впервые в своей истории будет бороться за медали чемпионата мира.