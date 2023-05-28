Форвард Германии: на родине перед ЧМ говорили, что мы можем вылететь из элитного дивизиона

Нападающий сборной Германии Доминик Кагун рассказал, что немецкие болельщики и специалисты предрекали этой команде вылет из чемпионата мира. Немецкая сборная обыграла в полуфинале сборную США (4:3 ОТ) и вышла в финал чемпионата мира.
«Это очень эмоциональный момент. Мы это заслужили. У меня действительно нет слов. Мы очень тяжело работали, чтобы этого добиться.
С самого начала турнира у нас были сложные соперники, в нас никто особо не верил. В Германии уже перед турниром говорили, что мы можем вылететь из элитного дивизиона с этой командой. Но внутри мы знали, что можем что-то доказать. Мы просто не хотели об этом говорить, потому что тогда могло ничего не получиться. Но мы усердно работали, поэтому заслужили этот успех.
Наш тренер подготовил нас в стиле, который США или Канада иногда недооценивают. Тренер говорил нам, что соперник побежит на нас с первых минут. В чём наши сильные стороны? Мы боремся друг за друга. Думаю, у нас самая сплочённая команда на турнире. Это так напоминает мне Олимпийские игры в Корее в 2018 году. Не важно, на льду мы или вне его, мы просто всегда держимся вместе», — цитирует Кагуна iSport.cz.
Сборная Германии сыграет в финале чемпионата мира по хоккею впервые с 1930 года. В финальном матче немецкая сборная сыграет с Канадой. Матч пройдёт сегодня, 28 мая, и начнётся в 20:20 мск.
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