Канада — Германия: во сколько финал ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 мая, пройдут решающие матчи чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В финальном матче турнира встретятся сборные Канады и Германии. Матч пройдёт на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 20:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

ЧМ-2023. Финал ЧМ-2023. Финал 28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК Канада Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

Сборная Германии в полуфинале турнира в драматичном матче оказалась сильнее сборной США со счётом 4:3 в овертайме. Канада в упорном матче обыграла хозяев чемпионата мира сборную Латвии со счётом 4:2. Сборная Германии сыграет в финале чемпионата мира по хоккею впервые с 1930 года. В последней встрече между этими сборными на групповом этапе чемпионата мира 2022 года канадская сборная оказалась сильнее немецкой со счётом 5:3.