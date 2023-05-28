«Питтсбург» готов назначить Дубаса генменеджером и ждёт его решения

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Питтсбург» готов назначить Кайла Дубаса генменеджером, если он этого захочет. Ранее Дубас встречался в Питтсбурге с капитаном «Пингвинз» Сидни Кросби. 37-летний менеджер работал в «Торонто» с 2018 года, но по окончании сезона-2022/2023 канадский клуб не стал предлагать ему новое соглашение.

«Питтсбург» готов решить вопрос с назначением Дубаса после выходных. Им нужно узнать его решение. Полагаю, что некоторые представители Fenway Sports Group (холдинга, владеющего «Питтсбургом» – Прим. «Чемпионата») сейчас находятся в Монако на Гран-при «Формулы 1». Когда они вернутся, всё может решиться. Если это будет не Дубас, то Матье Дарш (ассистент генменеджера «Тампы» – Прим. «Чемпионата») может быть одним из главных кандидатов. Я думаю, что Дубас получит эту работу, если сам захочет. На данный момент он ещё не определился», – цитирует Фридмана Sportsnet.

За время работы Дубаса в «Торонто» канадский клуб выиграл лишь одну серию плей-офф и проиграл пять. При этом в нынешнем сезоне команда впервые за 19 лет прошла во второй раунд плей-офф.