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Тардиф считает, что Казахстан заслуживает право принять чемпионат мира по хоккею

Тардиф считает, что Казахстан заслуживает право принять чемпионат мира по хоккею
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказал мнение, что Казахстан имеет всё необходимое для проведения чемпионата мира по хоккею и выразил надежду, что страна и дальше будет бороться за право проведения чемпионата. По итогам выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2027 года 75% голосов были отданы Германии, Казахстан получил лишь 25%.

«Я ожидал более тесной конкуренции, потому что это были две реально серьёзные заявки. Казахстан должен вернуться, они однозначно заслужили, чтобы проводить чемпионат мира в Азии. Это хоккейная страна, знающая, как организовывать турнир, с фантастическими аренами, высоким уровнем размещения, хоккейными болельщиками. Тут есть всё для проведения великолепного чемпионата мира, надеюсь, что они не сдадутся», — цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.

Ранее генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев рзаявил, что страна и дальше планирует бороться за право проведения чемпионата мира по хоккею.

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