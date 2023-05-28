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Лич, Зеттерберг, Юэ и ещё двое хоккеистов были приняты в Зал славы международного хоккея

Лич, Зеттерберг, Юэ и ещё двое хоккеистов были приняты в Зал славы международного хоккея
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Сегодня в Тампере (Финляндия) прошла церемония введения в Зал славы международного хоккея, в который были приняты четыре хоккеиста и одна хоккеистка. Также в Зал славы вошли швейцарская судья Сандра Домбровски и финский функционер Калерво Куммола.

Среди хоккеистов в Зал славы были приняты шведский нападающий Хенрик Зеттерберг, французский голкипер Кристобаль Юэ, американский защитник Брайан Лич, шотландско-канадский вратарь Джимми Фостер. Также была отмечена канадская нападающая Каролин Уэллетт.

Специальный приз, вручаемый выдающемуся игроку из числа не ведущих хоккейных сборных, получил венгерский защитник Виктор Селига. Приз за выдающийся вклад в развитие международного хоккея получил финский хоккеист и писатель Киммо Лейнонен.

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