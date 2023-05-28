Команды НХЛ одержали 45 гостевых побед в этом плей-офф — третий результат в истории лиги

«Даллас» одержал победу в пятом матче серии с «Вегасом» на выезде со счётом 4:2. Гостевые команды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли одержали уже 45 побед, что является повторением третьего результата в истории НХЛ.

Ранее такой же результат показали команды в плей-офф НХЛ 2016 года. Рекорд был установлен в 2012 году (47 побед), на втором месте 1987 год (46).

Современная схема розыгрыша плей-офф с 16 командами и сериями до четырёх побед в каждом из четырёх раундов используется с 1987 года. В 2020 году в плей-офф участвовали 24 команды, но из-за пандемии коронавируса все матчи проходили на двух аренах в Торонто и Эдмонтоне.