Капитан «Баффало»: если судить по текущему плей-офф, мы не так уж далеки от Кубка Стэнли

Капитан «Баффало» Кайл Окпосо прокомментировал новый контракт с клубом и выразил надежду на светлое будущее команды. 35-летний нападающий подписал с «Сэйбрз» новое годовое соглашение с кэпхитом $ 2,5 млн. Клуб не выходит в плей-офф с 2011 года, что является антирекордом в НХЛ.

«У меня в клубе есть незавершённое дело. Если смотреть на текущий плей-офф, то совершенно очевидно, что мы не так уж далеки от Кубка Стэнли. Мы не можем бояться высоких ожиданий от команды, которые обязательно будут в следующем сезоне. Мы должны поставить перед собой цель и идти к ней день за днём.

Время пришло, наше окно возможностей открывается, и мы должны быть к этому готовы. Все должны стать лучше, начиная с меня», – цитирует Окпосо пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ «Баффало» занял десятое место в таблице Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф всего на одно очко.