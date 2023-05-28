Тардиф высказался о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2026
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Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался относительно возможного участия игроков НХЛ на Олимпиаде-2026.
«Что касается участия игроков из НХЛ в следующей Олимпиаде, то договоренности пока нет, но я настроен оптимистично», — цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.
Напомним, что на последних двух Олимпийских играх игроки НХЛ не принимали участия. В 2018 году в Пхёнчхане Олимпийским чемпионом стала сборная России (ОКР). В 2022 году на ОИ в Пекине победу праздновала финская сборная.
Последней Олимпиадой, на которой участвовали игроки НХЛ был турнир 2014 года в Сочи. Тогда в финальном матче сборная Канады обыграла сборную Швеции со счётом 3:0 и стала обладателями золотых медалей.
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