Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тардиф рассказал о проблемах в переговорах с НХЛ по поводу даты проведения Кубка мира

Тардиф рассказал о проблемах в переговорах с НХЛ по поводу даты проведения Кубка мира
Комментарии

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил о проблемах в переговорах с руководством НХЛ по поводу даты проведения Кубка мира по хоккею.

«Проблема в том, что НХЛ хочет провести Кубок мира в феврале. И это огромная проблема для нас, потому что через три месяца у нас стартует чемпионат мира. Это было бы плохо и для лиг, и для клубов. Для нас осень лучше, обе стороны пытаются убедить друг друга», — цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.

Напомним, изначально проведение Кубка мира по хоккею было запланировано на февраль 2024 года. Однако из-за сложившейся политической ситуации, при которой сборную России отстранили от международных соревнований, было решено отложить проведение Кубка мира как минимум до 2025 года.

Материалы по теме
Тардиф: ИИХФ не будет сотрудничать с НХЛ по Кубку мира в феврале. Предлагаем сентябрь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023