Тардиф рассказал о проблемах в переговорах с НХЛ по поводу даты проведения Кубка мира

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил о проблемах в переговорах с руководством НХЛ по поводу даты проведения Кубка мира по хоккею.

«Проблема в том, что НХЛ хочет провести Кубок мира в феврале. И это огромная проблема для нас, потому что через три месяца у нас стартует чемпионат мира. Это было бы плохо и для лиг, и для клубов. Для нас осень лучше, обе стороны пытаются убедить друг друга», — цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.

Напомним, изначально проведение Кубка мира по хоккею было запланировано на февраль 2024 года. Однако из-за сложившейся политической ситуации, при которой сборную России отстранили от международных соревнований, было решено отложить проведение Кубка мира как минимум до 2025 года.