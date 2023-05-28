Нападающий сборной Германии: немецкий хоккей никогда не обойдёт футбол по популярности
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Нападающий сборной Германии Нико Штурм надеется на ажиотаж на родине перед финалом ЧМ-2023, где немецкая сборная сыграет со сборной Канады.
«В последние годы мы добились больших успехов, но всё равно футбол в Германии явно доминирует — и это нормально. Мы не изменим это, футбол не победить. Однако мы можем привлечь внимание людей такими крупными турнирами и большими победами.
Хоть на какое-то время мы затмили футбол? Надеюсь, что это так. Был сыгран заключительный тур в футбольной Бундеслиге, в воскресенье будет только хоккей. Почему бы не посмотреть его? Так что это очень вовремя. Хоккейный уикенд в Германии», – цитирует Штурма iSport.cz.
Финальный матч чемпионата мира состоится 28 мая. Начало — в 20:20 мск.
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