Плющев: СКА лидирует на трансферном рынке, пригласили к себе полкоманды из других клубов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Арсения Грицюка из «Авангарда» в СКА.
«СКА лидирует на трансферном рынке, они пригласили к себе полкоманды из других клубов. Грицюк – далеко не последний игрок. Наверное, он должен усилить состав петербургской команды. Другой вопрос, сумеет ли состав переварить всех новых игроков и что делать с другими игроками команды, которые уже несколько сезонов поиграли за СКА.
«Авангард» сейчас потерял много ведущих игроков. Не знаю, как они будут компенсировать это дело. Сложно сказать, что будет дальше и кто будет за это отвечать. Есть тренер, он будет корректировать селекционную работу. Естественно, «Авангард» – это та команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».
Напомним, Грицюк получил квалификационное предложение от СКА, которое омский клуб не стал повторять, в результате чего игрок перешёл в стан питерцев. «Авангард» получит денежную компенсацию.
- 28 мая 2023
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