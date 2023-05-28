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Плющев: СКА лидирует на трансферном рынке, пригласили к себе полкоманды из других клубов

Плющев: СКА лидирует на трансферном рынке, пригласили к себе полкоманды из других клубов
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Арсения Грицюка из «Авангарда» в СКА.

«СКА лидирует на трансферном рынке, они пригласили к себе полкоманды из других клубов. Грицюк – далеко не последний игрок. Наверное, он должен усилить состав петербургской команды. Другой вопрос, сумеет ли состав переварить всех новых игроков и что делать с другими игроками команды, которые уже несколько сезонов поиграли за СКА.

«Авангард» сейчас потерял много ведущих игроков. Не знаю, как они будут компенсировать это дело. Сложно сказать, что будет дальше и кто будет за это отвечать. Есть тренер, он будет корректировать селекционную работу. Естественно, «Авангард» – это та команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, Грицюк получил квалификационное предложение от СКА, которое омский клуб не стал повторять, в результате чего игрок перешёл в стан питерцев. «Авангард» получит денежную компенсацию.

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