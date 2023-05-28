Опубликовано расписание финала Кубка Стэнли — 2023

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте опубликовала расписание финала Кубка Стэнли — 2023.

Финальная серия начнётся 4 июня в Лас-Вегасе или Далласе. Все игры стартуют в 3:00 мск (возможны изменения).

Расписание финала Кубка Стэнли — 2023:

4 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;

6 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;

9 июня: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз»;

11 июня: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз»;

*14 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;

*17 июня: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз»;

*20 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;

* При необходимости

Напомним, счёт в серии «Вегас» — «Даллас» — 3-2. Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали «Каролина» и «Флорида». «Флорида» выиграла серию со счётом 4-0.