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Опубликовано расписание финала Кубка Стэнли — 2023

Опубликовано расписание финала Кубка Стэнли — 2023
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте опубликовала расписание финала Кубка Стэнли — 2023.

Финальная серия начнётся 4 июня в Лас-Вегасе или Далласе. Все игры стартуют в 3:00 мск (возможны изменения).

Расписание финала Кубка Стэнли — 2023:

4 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;
6 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;
9 июня: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз»;
11 июня: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз»;
*14 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;
*17 июня: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз»;
*20 июня: «Вегас Голден Найтс» / «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;

* При необходимости

Напомним, счёт в серии «Вегас» — «Даллас» — 3-2. Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали «Каролина» и «Флорида». «Флорида» выиграла серию со счётом 4-0.

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