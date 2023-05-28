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Сборная Латвии обыграла США и впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла США и впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира
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На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершилась игра за третье место в рамках чемпионата мира – 2023, в которой встречались сборные США и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латвийцы.

На восьмой минуте периода Роберт Букартс с передач Рихарда Букартса и Мартиньша Дзиеркалса открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рокко Гримальди с передач Скотта Перуновича и Андерса Бьорксделала сделал счёт 1:1. На 17-й минуте первого периода Янис Якс с передач Рихарда Букартса и Микса Индрашиса вновь вывел сборную Латвии вперёд, однако менее чем за минуту до конца отрезка Рокко Гримальди оформил дубль и восстановил равновесие в матче.

На седьмой минуте третьего периода Мэтт Коронато с передач Дилана Сэмберга и Дрю О'Коннора впервые в матче вывел сборную США вперёд. На 15-й минуте третьего периода Кристиан Рубинс с передач Данса Лочмелиса и Рихарда Букартса сделал счёт 3:3.

В овертайме победный гол на счету Кристиана Рубинса. ВИДЕО

ЧМ-2023. За 3-е место
28 мая 2023, воскресенье. 15:20 МСК
США
Окончен
3 : 4
ОТ
Латвия
0:1 Букартс (Букартс, Дзиеркалс) – 07:49 (pp)   1:1 Гримальди (Перунович, Бьорк) – 09:45   1:2 Якс (Букартс, Индрашис) – 16:08   2:2 Гримальди (Перунович, Коронато) – 19:03 (pp)   3:2 Коронато (Сэмберг, О'Коннор) – 46:19   3:3 Рубинс (Лочмелис, Букартс) – 54:21   3:4 Рубинс (Даугавиньш, Якс) – 61:22

Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

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