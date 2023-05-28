Сборная Латвии обыграла США и впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира

На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершилась игра за третье место в рамках чемпионата мира – 2023, в которой встречались сборные США и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латвийцы.
На восьмой минуте периода Роберт Букартс с передач Рихарда Букартса и Мартиньша Дзиеркалса открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рокко Гримальди с передач Скотта Перуновича и Андерса Бьорксделала сделал счёт 1:1. На 17-й минуте первого периода Янис Якс с передач Рихарда Букартса и Микса Индрашиса вновь вывел сборную Латвии вперёд, однако менее чем за минуту до конца отрезка Рокко Гримальди оформил дубль и восстановил равновесие в матче.
На седьмой минуте третьего периода Мэтт Коронато с передач Дилана Сэмберга и Дрю О'Коннора впервые в матче вывел сборную США вперёд. На 15-й минуте третьего периода Кристиан Рубинс с передач Данса Лочмелиса и Рихарда Букартса сделал счёт 3:3.
В овертайме победный гол на счету Кристиана Рубинса. ВИДЕО
Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
- 28 мая 2023
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