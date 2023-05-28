США не проиграли ни одного матча в основное время и остались без медалей ЧМ-2023
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На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершилась игра за третье место в рамках чемпионата мира – 2023, в которой встречались сборные США и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латвийцы.
Американская команда за турнир не проиграла ни одного матча в основное время. В группе были одержаны победы над Финляндией (4:1), Венгрией (7:1), Германией (3:2), Австрией (4:1), Данией (3:0), Францией (9:0), Швецией (4:3 ОТ). В четвертьфинале сборная США была сильнее Чехии 3:0. В полуфинале турнира американцы проиграли Германии 3:4 ОТ и с таким же счётом уступили Латвии в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2023.
Напомним, в финале чемпионата мира встретятся сборные Канады и Германии. Игра начнётся сегодня, 28 мая, в 20:20.
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