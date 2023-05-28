«Теперь нас будут воспринимать всерьёз». Вратарь «Коламбуса» Мерзликин — о бронзе Латвии
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Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин поздравил национальную команду с завоеванием бронзовых медалей чемпионата мира — 2023.
«Вы не можете себе представить, как я горд. Теперь все будут воспринимать нас всерьёз. Отличная игра! Вот что бывает, когда вы маленькая страна и друг в друге находится огромная любовь. Вы можете победить кого угодно», — написал Мерзликин в своём «твиттере».
Напомним, на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершилась игра за третье место в рамках чемпионата мира – 2023, в которой встречались сборные США и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латвийцы. Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
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