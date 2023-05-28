Капитан сборной Латвии Даугавиньш: боги шайбы были на нашей стороне

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2023 с национальной командой США (4:3 ОТ).
«Эмоции переполняют меня. Нам казалось, что мы находимся в Риге. Завтра мы возвращаемся домой, и вечеринка продлится несколько дней! Мы проиграли самые важные матчи за последние годы, так что это действительно важно для Латвии. Боги шайбы были на нашей стороне», — сказал Даугавиньш в эфире финского телеканала C More.
Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4).
- 28 мая 2023
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